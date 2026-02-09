Игроку НФЛ предъявлены обвинения после конфликта с баскетболисткой, названы детали

Новичок НФЛ, линейный защитник «Атланты Фэлконс» Джеймс Пирс-младший был арестован и выпущен под залог в размере $ 20 500 после ареста в Майами.

Как информирует Daily Mail, 22-летний футболист обвиняется в насилии с применением оружия, преследовании и попытке скрыться от полиции после конфликта с его девушкой, баскетболисткой WNBA Рикией Джексон, и последующей автомобильной аварии.

Судья обязал Пирса держаться подальше от Джексон. Видео с места событий показывает, как несколько стражей правопорядка скрутили игрока и посадили в полицейскую машину.

«Мы осведомлены об инциденте с Джеймсом Пирсом-младшим в Майами. В данный момент собираем больше информации и не будем давать комментариев по этому делу», — прокомментировала инцидент пресс-служба «Атланты».

