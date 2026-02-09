Скидки
Группа «Моя Мишель» выступит на Матче всех звёзд Единой лиги — 2026

Российская музыкальная группа «Моя Мишель» выступит на Матче всех звёзд Единой лиги — 2026, который состоится 15 февраля на «Арене ВТБ» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Составы команд Матча всех звёзд Единой лиги — 2026

Хозяева:

Антон Астапкович, Никита Курбанов (ЦСКА);
Георгий Жбанов, Андрей Воронцевич («Зенит»);
Александр Гудумак, Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»);
Вячеслав Зайцев («Уралмаш»);
Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»);
Тимофей Герасимов («Енисей»);
Илья Попов («Самара»);
Андрей Зубков, Макар Коновалов (МБА-МАИ).

Гости:

Мело Тримбл, Алекса Аврамович, Каспер Уэйр (ЦСКА);
Маркос Найт, Джален Рейнольдс, Девон Акун-Пёрселл (УНИКС);
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
Джавонте Даглас («Уралмаш»);
Ройс Хэмм, Гарретт Нэвелс («Парма»);
Керем Кантер («Автодор»);
Зак Наталл («Пари НН»).

