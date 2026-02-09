Российская музыкальная группа «Моя Мишель» выступит на Матче всех звёзд Единой лиги — 2026, который состоится 15 февраля на «Арене ВТБ» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Составы команд Матча всех звёзд Единой лиги — 2026

Хозяева:

Антон Астапкович, Никита Курбанов (ЦСКА);

Георгий Жбанов, Андрей Воронцевич («Зенит»);

Александр Гудумак, Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»);

Вячеслав Зайцев («Уралмаш»);

Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»);

Тимофей Герасимов («Енисей»);

Илья Попов («Самара»);

Андрей Зубков, Макар Коновалов (МБА-МАИ).

Гости:

Мело Тримбл, Алекса Аврамович, Каспер Уэйр (ЦСКА);

Маркос Найт, Джален Рейнольдс, Девон Акун-Пёрселл (УНИКС);

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

Джавонте Даглас («Уралмаш»);

Ройс Хэмм, Гарретт Нэвелс («Парма»);

Керем Кантер («Автодор»);

Зак Наталл («Пари НН»).