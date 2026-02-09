Скидки
Арсич назвал задачи «Енисея» на матч с МБА-МАИ

Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ, который состоится 10 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
«МБА-МАИ — это команда, которая отлично играет в быстром переходе и использует потенциал всех 12 игроков ротации. Поэтому наша первоочередная задача — контролировать темп игры. Вторая наша задача — не давать им подбирать в атаке, сдержать Зубкова, потому что он очень хорош в этом аспекте игры.

Мы сделали всё возможное, чтобы дать нашим игрокам восстановиться после предыдущих матчей, и надеемся, что способны показать хороший баскетбол в Москве», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

