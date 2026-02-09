Инсайдер: НБА планирует добавить в лигу две команды

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерен расширить лигу на две команды, сообщает обозреватель Брэд Тоунсенд.

«Я слышал, что Совет управляющих НБА, вероятно, проголосует за расширение на две команды этим летом, в фаворитах Лас-Вегас и Сиэтл», — написал Тоунсенд в социальных сетях.

Напомним, в настоящий момент в лигу входят 30 команд.

