Инсайдер: НБА планирует добавить в лигу две команды

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерен расширить лигу на две команды, сообщает обозреватель Брэд Тоунсенд.

«Я слышал, что Совет управляющих НБА, вероятно, проголосует за расширение на две команды этим летом, в фаворитах Лас-Вегас и Сиэтл», — написал Тоунсенд в социальных сетях.

Напомним, в настоящий момент в лигу входят 30 команд.

«Кливленд Кавальерс»;
«Бостон Селтикс»;
«Нью-Йорк Никс»;
«Милуоки Бакс»;
«Индиана Пэйсерс»;
«Детройт Пистонс»;
«Атланта Хоукс»;
«Орландо Мэджик»;
«Майами Хит»;
«Чикаго Буллз»;
«Бруклин Нетс»;
«Филадельфия Сиксерс»;
«Торонто Рэпторс»;
«Шарлотт Хорнетс»;
«Вашингтон Уизардс»;
«Оклахома-Сити Тандер»;
«Денвер Наггетс»;
«Лос-Анджелес Лейкерс»;
«Мемфис Гриззлиз»;
«Хьюстон Рокетс»;
«Голден Стэйт Уорриорз»;
«Миннесота Тимбервулвз»;
«Лос-Анджелес Клипперс»;
«Сакраменто Кингз»;
«Даллас Маверикс»;
«Финикс Санз»;
«Портленд Трэйл Блэйзерс»;
«Сан-Антонио Спёрс»;
«Нью-Орлеан Пеликанс»;
«Юта Джаз».

Сейчас читают:
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
