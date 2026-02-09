Скидки
Кристапс Порзингис назвал главное впечатление от перехода в «Голден Стэйт»

Кристапс Порзингис назвал главное впечатление от перехода в «Голден Стэйт»
Новоиспечённый бигмен «Голден Стэйт Уорриорз» Кристапс Порзингис, присоединившийся к команде до окончания обменного дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поделился своими впечатлениями о новом клубе.

«Откровенно говоря, здесь царит невероятный энтузиазм, и я с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми ребятами поближе. Мне кажется, я смогу органично влиться в команду, поскольку обычно легко подстраиваюсь под любую атакующую систему.

Думаю, процесс адаптации пройдёт для меня легко и естественно. Игроки «Уорриорз» — очень опытные и на протяжении многих лет демонстрируют высокий уровень игры, и я уверен, что смогу быстро найти с ними общий язык и многому у них научиться», — сказал Порзингис на YouTube-канале Golden State Warriors.

