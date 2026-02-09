Скидки
Американский разыгрывающий получил словацкое гражданство и будет играть за сборную

Разыгрывающий «Мурсии» Дэвид Деджулиус получил словацкое гражданство и будет выступать за сборную Словакии по баскетболу. Об этом сообщил его агент Миско Разнатович в социальной сети Х.

«Прежде всего я благодарен за возможность представлять такую великую страну, как Словакия. Все встретили меня с распростёртыми объятиями. Я в восторге от того, что буду представлять эту страну, её замечательных людей и нашу команду», — приводит слова Деджулиуса издание Eurohoops.

В текущем сезоне в чемпионате Испании (АСБ) Деджулиус набирает в среднем 15,4 очка и отдаёт 3,3 передачи за игру, являясь одним из лидеров «Мурсии». В прошлом сезоне он выступал в Евролиге «Маккаби» из Тель-Авива.

