Видео: Егор Дёмин остроумно ответил на вопрос про лучшую видеоигру всех времён

Баскетболисты «Бруклин Нетс», в том числе россиянин Егор Дёмин, приняли участие в опросе, выбрав лучшие видеоигры всех времён.

Дёмин. Я не играю в видеоигры… Ладно, давайте заново. Я должен однажды попасть на обложку 2К, так что — NBA 2K.

Майкл Портер. Скорее всего, ранние части 2К — вроде 12-й, 13-й или 17-й. Они были крутыми.

И Джей Лидделл. Fortnite, когда он только вышел. Первый или второй сезоны, когда мы не спали всю ночь с друзьями. Надеюсь, мама это не смотрит. Ничто не сравнится с первой победой в Fortnite.

Зайари Уильямс. Наверное, GTA 5, но мне и San Andreas нравится. Всё ещё жду шестую часть. Может быть, когда-нибудь мои внуки смогут в неё поиграть.

Ноа Клауни. Fortnite или Minecraft.

Дэнни Вульф. Call of Duty: Black Ops 2, режим с зомби.

Терэнс Мэнн. Grand Theft Auto 5.

Николас Клэкстон. NBA 2K11.

Нолан Траоре. FIFA 20.

Дрейк Пауэлл. NBA 2K20.

Бен Сараф. Fortnite.

Джейлен Уилсон. Black Ops 2.

Дэйрон Шарп. Не буду врать, NBA 2K26 сейчас просто огонь.

