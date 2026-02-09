Единая лига представила топ-10 моментов игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели со 2 по 8 февраля.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе «ВКонтакте» турнира.
В список попали:
1. Аллей-уп Мэтта Коулмэна на Егора Рыжова («Енисей»).
2. Блок-шот Луки Шаманича («Зенит»).
3. Сверхдальний баззер Евгения Бабурина («Пари Нижний Новгород»).
4. Блок-шот Октавиуса Эллиса («Уралмаш»).
5. Передача Дмитрия Кулагина и данк Джалена Рейнольдса (УНИКС).
6. Данк Александра Ганькевича (ЦСКА).
7. Данк Джалена Рейнольдса (УНИКС).
8. Данк Всеволода Ищенко («Локомотив-Кубань»).
9. Данк Тая Брюэра (УНИКС).
10. Аллей-уп Трента Фрэйзера на Андрея Мартюка («Зенит»).