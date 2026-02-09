Единая лига представила топ-10 моментов игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели со 2 по 8 февраля.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе «ВКонтакте» турнира.

В список попали:

1. Аллей-уп Мэтта Коулмэна на Егора Рыжова («Енисей»).

2. Блок-шот Луки Шаманича («Зенит»).

3. Сверхдальний баззер Евгения Бабурина («Пари Нижний Новгород»).

4. Блок-шот Октавиуса Эллиса («Уралмаш»).

5. Передача Дмитрия Кулагина и данк Джалена Рейнольдса (УНИКС).

6. Данк Александра Ганькевича (ЦСКА).

7. Данк Джалена Рейнольдса (УНИКС).

8. Данк Всеволода Ищенко («Локомотив-Кубань»).

9. Данк Тая Брюэра (УНИКС).

10. Аллей-уп Трента Фрэйзера на Андрея Мартюка («Зенит»).