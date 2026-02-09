Скидки
21-летний игрок получил травму после попытки данка. Карлайл и Халибёртон оказались в шоке

21-летний игрок получил травму после попытки данка. Карлайл и Халибёртон оказались в шоке
Комментарии

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл и лидер команды Тайриз Халибёртон оказались шокированы падением молодого таланта коллектива Джонни Фёрфи. Спортсмен рухнул на паркет после попытки данка.

Инцидент произошёл в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (104:122), когда 21-летний баскетболист повредил правое колено и не смог самостоятельно покинуть площадку.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
122 : 104
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Барнс - 25, Барретт - 20, Мамукелашвили - 17, Ингрэм - 13, Куикли - 13, Джексон-Дэвис - 10, Дик - 8, Уолтер - 6, Шид - 6, Мюррей-Бойлс - 2, Мартин - 2, Лоусон, Могбо, Темпл, Баттл
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 18, Хафф - 15, Уокер - 13, Шеппард - 12, Нембард - 10, Макконнелл - 10, Поттер - 8, Джонс - 7, Несмит - 7, Фёрфи - 4, Топпин

Встреча завершилась поражением «Пэйсерс» со счётом 104:122, что стало для команды четвёртым проигрышем подряд. Пресс-служба клуба сообщила, что подробная информация о состоянии здоровья Фёрфи появится после медицинского обследования.

Напомним, и сам Халибёртон продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы. Спортсмен получил разрыв ахиллова сухожилия в прошлом сезоне в седьмом матче финала НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Сейчас Тайриз находится на стадии реабилитации и поддерживает партнёров со скамейки запасных.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

