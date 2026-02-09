21-летний игрок получил травму после попытки данка. Карлайл и Халибёртон оказались в шоке

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл и лидер команды Тайриз Халибёртон оказались шокированы падением молодого таланта коллектива Джонни Фёрфи. Спортсмен рухнул на паркет после попытки данка.

Инцидент произошёл в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (104:122), когда 21-летний баскетболист повредил правое колено и не смог самостоятельно покинуть площадку.

Встреча завершилась поражением «Пэйсерс» со счётом 104:122, что стало для команды четвёртым проигрышем подряд. Пресс-служба клуба сообщила, что подробная информация о состоянии здоровья Фёрфи появится после медицинского обследования.

Напомним, и сам Халибёртон продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы. Спортсмен получил разрыв ахиллова сухожилия в прошлом сезоне в седьмом матче финала НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Сейчас Тайриз находится на стадии реабилитации и поддерживает партнёров со скамейки запасных.

