Портал из США назвал топ-10 кандидатов на смену команды летом 2026 года среди звёзд НБА

Портал Fadeaway World представил список из 10 звёзд НБА, чей обмен в межсезонье 2026 года выглядит наиболее вероятным. В основу рейтинга легли инсайдерские сообщения, контрактные обязательства игроков и общая логика развития команд, нуждающихся в смене вектора.

Топ-10 звёзд, которые могут сменить клуб летом 2026 года по версии Fadeaway World:

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

2. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»).

3. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).

4. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»).

5. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).

6. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).

7. Демар Дерозан («Сакраменто»).

8. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

9. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

10. Зак Лавин («Сакраменто»).

