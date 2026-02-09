Скидки
Баскетбол

Портал из США назвал топ-10 кандидатов на смену команды летом 2026 года среди звёзд НБА

Портал из США назвал топ-10 кандидатов на смену команды летом 2026 года среди звёзд НБА
Комментарии

Портал Fadeaway World представил список из 10 звёзд НБА, чей обмен в межсезонье 2026 года выглядит наиболее вероятным. В основу рейтинга легли инсайдерские сообщения, контрактные обязательства игроков и общая логика развития команд, нуждающихся в смене вектора.

Топ-10 звёзд, которые могут сменить клуб летом 2026 года по версии Fadeaway World:

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
2. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»).
3. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).
4. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»).
5. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).
6. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).
7. Демар Дерозан («Сакраменто»).
8. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
9. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
10. Зак Лавин («Сакраменто»).

«Милуоки» и Яннис — главний ужас в НБА за последние годы
«Милуоки» и Яннис — главный ужас в НБА за последние годы

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

