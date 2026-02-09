Скидки
«Иисус, больше не верю в тебя». Экс-игрок НБА вспомнил, как пошёл в церковь из-за Джордана

Комментарии

Бывший разыгрывающий «Финикс Санз» Кевин Джонсон рассказал, что перед тем, как персонально опекать Майкла Джордана в финале НБА 1993 года, зашёл в церковь, чтобы помолиться. По словам экс-баскетболиста, само назначение на защиту против лидера «Чикаго Буллз» казалось ему настолько нереальным, что он сначала решил, будто это сон.

«Я зашёл в церковь и сел в первом ряду. И подумал: «Иисус, я больше не верю в тебя». Мысль о том, что мне придётся защищаться против Майкла Джордана в финале НБА, была настолько непостижимой, что поначалу я решил, будто это мне приснилось», — сказал Джонсон в подкасте Club520.

В первых двух матчах серии Джордан набрал 73 очка, играя против Дэна Мэйджерла, после чего тренерский штаб «Санз» решил изменить защитную схему и доверил эту задачу Джонсону. Уже в третьей игре финала «Финикс» одержал победу, несмотря на 44 очка Джордана, а сам Кевин набрал 25 очков. Серия в итоге завершилась со счётом 4-2 в пользу «Чикаго».

Джонсон отметил, что до сих пор гордится тем, как справился с той ролью.

