Кэндис Паркер объяснила, почему Луку Дончича недооценивают в гонке за MVP

Бывшая звезда WNBA Кэндис Паркер высказала мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич остаётся в тени при обсуждении награды MVP по той же причине, по которой в своё время недооценивали Коби Брайанта. По словам Паркер, из-за стабильного доминирования болельщики и эксперты со временем начинают воспринимать выдающуюся игру как нечто само собой разумеющееся.

«Я просто говорю: не надо делать из Луки Коби. Не стоит уставать от величия. Лука Дончич — монстр, но мне кажется, в какой-то момент мы начинаем недооценивать величие, когда видим его слишком долго. Думаю, с тобой, Трэйси, мы тоже так поступали.

Недооценка величия — это когда ты думаешь: «Ну, награду MVP он выиграет в другой год». Но то, что делает Лука… от этого нельзя устать», — сказала Паркер в подкасте Cousins with Vince Carter and Tracy McGrady.

