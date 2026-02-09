Стала известна реакция НБА из-за обменов травмированных звёзд — ESPN

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испытывает раздражение из-за действий команд, которые используют скрытую тактику танкинга, выменивая звёзд с травмами для долгосрочного планирования. Об этом информирует ESPN.

Речь идёт о клубах, которые стараются повысить шансы в драфт-лотерее, одновременно приобретая звёзд с неопределённым сроком возвращения в строй после травмы. В лиге опасаются, что такие сделки создают дисбаланс в конкурентной борьбе, обеспечивая командам шанс быстро выйти на уровень претендентов в следующем сезоне, не испытывая конкуренции в текущем.

При этом, как отмечает источник, серьёзных изменений в правилах для немедленного ограничения подобных сделок в сезоне-2026 ожидать не стоит, хотя вопрос продолжает обсуждаться и может повлиять на будущие сезоны.

В качестве примеров таких сделок в этом сезоне называют обмены «Вашингтон Уизардс» с участием Трея Янга и Энтони Дэвиса, а также приобретение «Ютой Джаз» Джарена Джексона-младшего.

