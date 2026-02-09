Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Щербенёв: Радоньич хочет, чтобы я агрессивно давил на разыгрывающих по всей площадке

Щербенёв: Радоньич хочет, чтобы я агрессивно давил на разыгрывающих по всей площадке
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенёв в интервью рассказал о своей роли при новом главном тренере Деяне Радоньиче.

— В последних матчах вы показываете хороший результат и получаете больше игрового времени. С чем вы это связываете? Больше доверия от нового тренера?
— Думаю, да. Стараюсь проявить себя перед новым тренером, особенно в защите, дать точно, что он требует, агрессивно догоняю на мяче по всей площадке. Ну и в целом результат неплохой получается, думаю, что да.

— Какова ваша роль и функции в нынешнем составе? В чём разница между тем, как вас на паркете видели Секулич и Радоньич?
— В целом, похоже, наверное, больше Радоньич хочет, чтобы я агрессивно давил на разыгрывающих по всей площадке, давал эту энергию для всей команды. И в целом нападение организовывал, играл как настоящий разыгрывающий, — приводит слова Щербенёва телеграм-канал «СБГ Daily».

Сейчас читают:
«Зенит» наконец нашёл нового главного тренера — что известно о Деяне Радоньиче
«Зенит» наконец нашёл нового главного тренера — что известно о Деяне Радоньиче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android