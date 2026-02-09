Щербенёв: Радоньич хочет, чтобы я агрессивно давил на разыгрывающих по всей площадке

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенёв в интервью рассказал о своей роли при новом главном тренере Деяне Радоньиче.

— В последних матчах вы показываете хороший результат и получаете больше игрового времени. С чем вы это связываете? Больше доверия от нового тренера?

— Думаю, да. Стараюсь проявить себя перед новым тренером, особенно в защите, дать точно, что он требует, агрессивно догоняю на мяче по всей площадке. Ну и в целом результат неплохой получается, думаю, что да.

— Какова ваша роль и функции в нынешнем составе? В чём разница между тем, как вас на паркете видели Секулич и Радоньич?

— В целом, похоже, наверное, больше Радоньич хочет, чтобы я агрессивно давил на разыгрывающих по всей площадке, давал эту энергию для всей команды. И в целом нападение организовывал, играл как настоящий разыгрывающий, — приводит слова Щербенёва телеграм-канал «СБГ Daily».