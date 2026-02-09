Исмаилов — о предстоящем матче с «Енисеем»: недостатка в мотивации у соперника не будет

Форвард ПБК МБА-МАИ Паша Исмаилов дал комментарий накануне домашней игры регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Енисей Красноярск

«Я думаю, «Енисей» приедет в Москву максимально заряженным. В последней игре красноярцы потерпели очень обидное поражение в овертайме, а предыдущая очная встреча завершилась нашей уверенной победой, так что они явно хотят поквитаться. Недостатка в мотивации у соперника точно не будет, к тому же у «Енисея» отличный состав с классными исполнителями. Мы же, в свою очередь, после трёх игр на выезде наконец-то возвращаемся домой, уже успели соскучиться по болельщикам. Сделаем всё, чтобы порадовать их завтра, показав хороший баскетбол», — приводит слова Исмаилова пресс-служба команды.