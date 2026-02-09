Скидки
Пол Пирс призвал воздвигнуть памятник чемпионскому составу «Голден Стэйт» с Дюрантом

Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс призвал воздвигнуть памятник игрокам калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» соотечественникам Стефену Карри, Клэю Томпсону, Дрэймонду Грину и Кевину Дюранту, отметив, что считает эту команду величайшей.

«Мы будем чествовать этих четверых [Стефена Карии, Клэя Томпсона, Дрэймонда Грина и Кевина Дюранта]. Возможно, это величайшая команда в истории НБА. Почему бы нам не увековечить её память перед ареной? Им должны воздвигнуть там памятник величайшей команды в истории НБА», — приводит слова Пирса портал Basketball Network.

