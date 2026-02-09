Скидки
Новицки обратился к Куперу Флэггу с советом, чтобы добиться максимального успеха в НБА

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки обратился к 19-летнему новичку техасского клуба американцу Куперу Флэггу.

«Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Не довольствуйтесь званием «Новичок года» или своей первой сделкой. Ты уже намного опережаешь меня, уже настолько развил свои навыки, что это просто невероятно», — приводит слова Новицки портал Basketball Network.

Купер выступает на позиции лёгкого форварда. Флэгг был выбран «Далласом» на драфте НБА — 2025 под первым номером. В текущем сезоне Купер принял участие в 48 матчах. В среднем за встречу американец набирает 20,3 очка, делает 6,6 подбора, а также отдаёт 4,2 передачи.

