«Детройт» сохранил лидерство в еженедельном рейтинге НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала еженедельный рейтинг команд по итогам 17-й недели регулярного сезона-2025/2026. Лидером списка вновь стал «Детройт Пистонс», а заметный прогресс показали «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс».

«Детройт» (38-13) сохранил первое место, несмотря на крупное поражение от «Вашингтон Уизардс» в середине недели. Команда быстро реабилитировалась, уверенно обыграв «Нью-Йорк Никс», и продолжает борьбу с «Оклахома-Сити Тандер» за лучший результат в лиге перед Матчем звёзд.

«Сан-Антонио Спёрс» (36-16) поднялся на вторую строчку, обойдя «Оклахома-Сити Тандер» (40-13), которая опустилась на третье место на фоне травм лидеров и серии нестабильных матчей.

«Нью-Йорк Никс» (34-19) совершил самый резкий рывок в верхней части рейтинга, поднявшись сразу на четыре позиции и закрепившись на четвёртом месте. Ньюйоркцы одержали победу над «Бостон Селтикс» и продолжают борьбу за вторую строчку Восточной конференции.

В топ-10 также вошёл «Кливленд Кавальерс» (32-21), поднявшийся на девятое место после дебютной победы Джеймса Хардена в составе команды. Самый заметный спад на неделе показали «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвз», опустившиеся на три позиции.

Рейтинг команд НБА, 17-я неделя:

1. «Детройт Пистонс» (предыдущее место — 1).

2. «Сан-Антонио Спёрс» (3).

3. «Оклахома-Сити Тандер» (2).

4. «Нью-Йорк Никс» (8).

5. «Денвер Наггетс» (5).

6. «Бостон Селтикс» (9).

7. «Хьюстон Рокетс» (4).

8. «Финикс Санз» (6).

9. «Кливленд Кавальерс» (10).

10. «Миннесота Тимбервулвз» (7).