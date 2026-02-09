Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еженедельный рейтинг команд НБА, 17-я неделя

«Детройт» сохранил лидерство в еженедельном рейтинге НБА
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала еженедельный рейтинг команд по итогам 17-й недели регулярного сезона-2025/2026. Лидером списка вновь стал «Детройт Пистонс», а заметный прогресс показали «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс».

«Детройт» (38-13) сохранил первое место, несмотря на крупное поражение от «Вашингтон Уизардс» в середине недели. Команда быстро реабилитировалась, уверенно обыграв «Нью-Йорк Никс», и продолжает борьбу с «Оклахома-Сити Тандер» за лучший результат в лиге перед Матчем звёзд.

«Сан-Антонио Спёрс» (36-16) поднялся на вторую строчку, обойдя «Оклахома-Сити Тандер» (40-13), которая опустилась на третье место на фоне травм лидеров и серии нестабильных матчей.

«Нью-Йорк Никс» (34-19) совершил самый резкий рывок в верхней части рейтинга, поднявшись сразу на четыре позиции и закрепившись на четвёртом месте. Ньюйоркцы одержали победу над «Бостон Селтикс» и продолжают борьбу за вторую строчку Восточной конференции.

В топ-10 также вошёл «Кливленд Кавальерс» (32-21), поднявшийся на девятое место после дебютной победы Джеймса Хардена в составе команды. Самый заметный спад на неделе показали «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвз», опустившиеся на три позиции.

Рейтинг команд НБА, 17-я неделя:

1. «Детройт Пистонс» (предыдущее место — 1).
2. «Сан-Антонио Спёрс» (3).
3. «Оклахома-Сити Тандер» (2).
4. «Нью-Йорк Никс» (8).
5. «Денвер Наггетс» (5).
6. «Бостон Селтикс» (9).
7. «Хьюстон Рокетс» (4).
8. «Финикс Санз» (6).
9. «Кливленд Кавальерс» (10).
10. «Миннесота Тимбервулвз» (7).

Сейчас читают:
Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах
Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android