Главная Баскетбол Новости

«Не сомневался». Гомельский — о победе ЦСКА в матче с «Автодором»

«Не сомневался». Гомельский — о победе ЦСКА в матче с «Автодором»
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался насчёт победы московского ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ с саратовским клубом «Автодор» (90:65).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 60
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 13, Кливленд - 12, Ухов - 9, Митрович - 9, Уэйр - 8, Антонов - 8, Руженцев - 7, Карпенко - 7, Ганькевич - 6, Астапкович - 6, Курбанов - 6, Жан-Шарль - 4
Автодор: Коско - 14, Ньюмэн - 11, Евсеев - 9, Пранаускис - 8, Земский - 8, Сущик - 6, Мотовилов - 3, Никулин - 1, Фёдоров, Яковлев

«Я ведь и не сомневался в победе армейского клуба. ЦСКА классом выше, сильнее, кроме того, у «Автодора» не лучшие времена — некоторые легионеры покинули клуб. То есть тут… Я их не оправдываю. Хочу сказать, что под руководством своего тренера саратовцы время от времени даже в этом сезоне показывали содержательный баскетбол. Вчера, к сожалению, содержания не было.

Да, молодые игроки пытаются показать себя. У некоторых получается, а у других — нет. Но против такого клуба, как ЦСКА, даже показать себя индивидуально – это не просто. Всё же армейцы в защите играют командно и помогают друг другу. А в нападении все 12 игроков на площадке побывали и все набрали какие-то очки. Мело Тримбл до своей нормы не доехал, однако в большей степени он был разыгрывающим, нежели атакующим защитником.

Мне, честно говоря, понравились и Карпенко, и Ганькевич. Они не просто так отрабатывают номер в составе ЦСКА. Когда они выходят на площадку, показывают содержательный баскетбол», — сказал Гомельский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Владимир Гомельский отреагировал на обмен чемпиона НБА Энтони Дэвиса в «Вашингтон»
