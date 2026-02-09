Скидки
«Вот почему я так много работаю». Шакил О'Нил раскрыл свою главную жизненную цель

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил раскрыл свою главную жизненную цель.

«Моей единственной мечтой было покупать маме всё, что она захочет, и эта мечта до сих пор не сбылась. Вот почему я так много работаю», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

После окончания трёх курсов Университета штата Луизиана Шакил О’Нил был выбран первым номером на драфте НБА 1992 года «Орландо Мэджик». Команда сразу предложила О’Нилу семилетний контракт на сумму $ 40 млн — рекордный для новичка североамериканской лиги на тот момент.

