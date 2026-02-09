Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Возвращение Дариуса Гарлэнда в строй «Клипперс» откладывается

Возвращение Дариуса Гарлэнда в строй «Клипперс» откладывается
Комментарии

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Дариус Гарлэнд пока не близок к возвращению на площадку после травмы пальцев ноги. Об этом сообщил президент клуба по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк, слова которого приводит инсайдер Джоуи Линн в своём аккаунте в социальной сети Х.

По словам Фрэнка, состояние правого пальца Гарленда улучшается, однако баскетболист всё ещё восстанавливается после операции на левом пальце ноги. В клубе не намерены форсировать процесс реабилитации и готовы дать игроку столько времени, сколько потребуется для полного восстановления.

Таким образом, возвращение 26-летнего защитника в ближайшее время не ожидается. Гарлэнд не выходил на паркет с 16 января.

Материалы по теме
Кавай Леонард отреагировал на переход Гарлэнда из «Кливленда» в «Клипперс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android