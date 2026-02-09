Возвращение Дариуса Гарлэнда в строй «Клипперс» откладывается

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Дариус Гарлэнд пока не близок к возвращению на площадку после травмы пальцев ноги. Об этом сообщил президент клуба по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк, слова которого приводит инсайдер Джоуи Линн в своём аккаунте в социальной сети Х.

По словам Фрэнка, состояние правого пальца Гарленда улучшается, однако баскетболист всё ещё восстанавливается после операции на левом пальце ноги. В клубе не намерены форсировать процесс реабилитации и готовы дать игроку столько времени, сколько потребуется для полного восстановления.

Таким образом, возвращение 26-летнего защитника в ближайшее время не ожидается. Гарлэнд не выходил на паркет с 16 января.