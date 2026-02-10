Скидки
«Он очень расчётлив». Шакил О'Нил предположил, в течение скольких лет Леброн покинет НБА

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил высказался насчёт того, когда лидер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Леброн Джеймс завершит профессиональную карьеру.

«Я не думаю, что он знает [когда уйдёт]. Но будет справедливо сказано, что через три года его уже не будет в НБА, может быть, через два. Леброн очень расчётлив в своих действиях. Поэтому весь мир узнает, когда наступит его последний год, поскольку Джеймс и его команда, вероятно, хотят устроить прощальный тур в честь Леброна», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

