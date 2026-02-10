Стефон Касл и Джален Джонсон — игроки недели НБА

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл и лёгкий форвард «Атланты Хоукс» Джален Джонсон признаны игроками недели Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по итогам 16-й недели в сезоне-2025/2026 (со 2 по 8 февраля). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Касл стал лучшим на Западе, в среднем набирая 24,0 очка, совершая 7,3 подбора, 7,3 передачи и 3,0 перехвата за 26,7 минуты в игре, при этом реализуя 63,0% бросков с игры и 36,4% трёхочковых. Джонсон получил награду на Востоке с показателями 27,3 очка, 12,0 подбора и 11,3 передачи.

На прошлой неделе звания «Лучших игроков недели» удостоились лёгкий форвард Диллон Брукс из «Финикс Санз» (Запад) и форвард Брэндон Миллер из «Шарлотт Хорнетс» (Восток).