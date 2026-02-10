«Бруклин» без Дёмина и Портера обыграл «Чикаго» с дабл-даблом Клэкстона
Поделиться
В ночь с 9 на 10 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 123:115.
НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 115
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Майнотт, Уильямс, Вульф, Пауэлл, Мэнн, Шарп, Клауни, Уилсон, Агбаджи, Клэкстон, Сараф, Траоре
Чикаго Буллз: Саймонс - 23, Бузелис - 18, Айви - 13, Ричардс - 12, Диллингэм - 8, Ябуселе - 3, Секстон, Миллер, Окоро, Уильямс, Олбрич
Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин не принял участия в этой игре — ему был предоставлен отдых. Лидер «Нетс» лёгкий форвард Майкл Портер пропустил встречу из-за травмы.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Бруклина» Николас Клэкстон, оформивший дабл-дабл — в его активе 28 очков и 10 подборов, а также четыре ассиста. У «Чикаго» больше всех набрал атакующий защитник Анферни Саймонс — 23 очка, три подбора и семь результативных передач.
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
06:59
-
06:40
-
06:09
-
00:29
-
00:18
- 9 февраля 2026
-
23:26
-
23:17
-
23:00
-
22:00
-
21:42
-
21:16
-
20:56
-
19:58
-
19:48
-
19:45
-
19:10
-
18:59
-
18:25
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
16:23
-
16:18
-
15:55
-
15:46
-
15:10
-
14:41
-
14:30
-
13:45
-
13:17
-
13:10
-
12:35
-
12:17
-
11:58
-
11:50