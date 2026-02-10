«Бруклин» без Дёмина и Портера обыграл «Чикаго» с дабл-даблом Клэкстона

В ночь с 9 на 10 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 123:115.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин не принял участия в этой игре — ему был предоставлен отдых. Лидер «Нетс» лёгкий форвард Майкл Портер пропустил встречу из-за травмы.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Бруклина» Николас Клэкстон, оформивший дабл-дабл — в его активе 28 очков и 10 подборов, а также четыре ассиста. У «Чикаго» больше всех набрал атакующий защитник Анферни Саймонс — 23 очка, три подбора и семь результативных передач.