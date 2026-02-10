Скидки
Бруклин Нетс — Чикаго Буллз, результат матча 10 февраля 2026, счет 123:115, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина и Портера обыграл «Чикаго» с дабл-даблом Клэкстона
В ночь с 9 на 10 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 123:115.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 115
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Майнотт, Уильямс, Вульф, Пауэлл, Мэнн, Шарп, Клауни, Уилсон, Агбаджи, Клэкстон, Сараф, Траоре
Чикаго Буллз: Саймонс - 23, Бузелис - 18, Айви - 13, Ричардс - 12, Диллингэм - 8, Ябуселе - 3, Секстон, Миллер, Окоро, Уильямс, Олбрич

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин не принял участия в этой игре — ему был предоставлен отдых. Лидер «Нетс» лёгкий форвард Майкл Портер пропустил встречу из-за травмы.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Бруклина» Николас Клэкстон, оформивший дабл-дабл — в его активе 28 очков и 10 подборов, а также четыре ассиста. У «Чикаго» больше всех набрал атакующий защитник Анферни Саймонс — 23 очка, три подбора и семь результативных передач.

