«Бруклин» впервые в сезоне выиграл два матча подряд без участия Дёмина в одном из них

«Бруклин Нетс» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НБА. В ночь с 9 на 10 февраля мск ньюйоркцы переиграли на своей площадке «Чикаго Буллз» со счётом 123:115, ранее в ночь с 7 на 8 февраля мск также дома был обыгран «Вашингтон Уизардс» — 127:113.

Это третий случай в сезоне-2025/2026, когда «Бруклин» смог выиграть подряд более одного матча регулярного чемпионата НБА. Обе предыдущие победные серии состоялись в декабре 2025 года — в начале месяца «Нетс» добились успеха в двух играх подряд, а в третьей декаде смогли оформить пока единственную в сезоне трёхматчевую победную серию.

При этом текущая серия «Бруклина» стала первой, не во всех матчах которой сыграл 19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин. Егор выступил в предыдущей встрече с «Вашингтоном», но в игре с «Чикаго» ему был предоставлен отдых. Ранее Дёмин принял участие во всех матчах победных серий декабря 2025 года.

Всего на счету «Нетс» 15 побед и 37 поражений в 52 матчах сезона. В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает 13-е место.

