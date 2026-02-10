Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Видео: массовая потасовка во время матча НБА с удалением четырёх баскетболистов

Видео: массовая потасовка во время матча НБА с удалением четырёх баскетболистов
Сегодня, 10 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 110:104 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 24, Болл - 20, Нуппель - 20, Уильямс - 12, Бриджес - 6, Джеймс - 6, Колкбреннер - 6, Грин - 5, Манн - 5, Уайт, Брэнэм, Ривз, Диабате, Холл, Эвбуомван, Коннотон, Тиллман, Салон, Макнили
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Робинсон - 18, Дюрен - 15, Рид - 12, Харрис - 11, Томпсон - 6, Леверт - 5, Дженкинс - 4, Грин - 4, Стюарт - 2, Холланд, Мур, Ланир, Сассер, Хаертер, Клинтман, Смит

В середине третьей четверти произошла массовая потасовка, начавшаяся с конфликта между бигменом «Детройта» Джейленом Дюреном и французским бигменом «Шарлотт» Муссой Диабате.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате с площадки были удалены сразу четыре игрока: у «Хорнетс» — сам Диабате и форвард Майлз Бриджес, у «Пистонс» — центровой Айзея Стюарт, который покинул скамейку запасных, и Дюрен.

