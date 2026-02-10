Видео: массовая потасовка во время матча НБА с удалением четырёх баскетболистов

Сегодня, 10 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 110:104 в пользу гостевой команды.

В середине третьей четверти произошла массовая потасовка, начавшаяся с конфликта между бигменом «Детройта» Джейленом Дюреном и французским бигменом «Шарлотт» Муссой Диабате.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате с площадки были удалены сразу четыре игрока: у «Хорнетс» — сам Диабате и форвард Майлз Бриджес, у «Пистонс» — центровой Айзея Стюарт, который покинул скамейку запасных, и Дюрен.