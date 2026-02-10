Игроки удерживали тренера «Шарлотт», пытавшегося выяснить отношения с судьёй
Сегодня, 10 февраля, состоялся очередной матч регулярного сезона НБА — 2025/2026, в котором «Шарлотт Хорнетс» на домашней арене принимал «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:104.
НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 24, Болл - 20, Нуппель - 20, Уильямс - 12, Бриджес - 6, Джеймс - 6, Колкбреннер - 6, Грин - 5, Манн - 5, Уайт, Брэнэм, Ривз, Диабате, Холл, Эвбуомван, Коннотон, Тиллман, Салон, Макнили
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Робинсон - 18, Дюрен - 15, Рид - 12, Харрис - 11, Томпсон - 6, Леверт - 5, Дженкинс - 4, Грин - 4, Стюарт - 2, Холланд, Мур, Ланир, Сассер, Хаертер, Клинтман, Смит
В середине четвёртой четверти главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли выбежал на площадку, чтобы оспорить судейское решение о фоле в нападении, который был зафиксирован на одном из его игроков.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Ли оказался в окружении своих подопечных, которые не позволили перерасти инциденту в конфликт. В результате главный тренер был удалён.
