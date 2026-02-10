Игроки удерживали тренера «Шарлотт», пытавшегося выяснить отношения с судьёй

Сегодня, 10 февраля, состоялся очередной матч регулярного сезона НБА — 2025/2026, в котором «Шарлотт Хорнетс» на домашней арене принимал «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:104.

В середине четвёртой четверти главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли выбежал на площадку, чтобы оспорить судейское решение о фоле в нападении, который был зафиксирован на одном из его игроков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ли оказался в окружении своих подопечных, которые не позволили перерасти инциденту в конфликт. В результате главный тренер был удалён.