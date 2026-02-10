Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Стефен Карри пропустит Матч звёзд НБА — 2026

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пропустит предстоящий Матч всех звёзд лиги из-за травмы колена, о чём сообщил североамериканский журналист и инсайдер ClutchPoints Бретт Сигель в социальной сети X.

Причиной отсутствия Карри стал синдром пателлофеморальной боли, более известный как «колено бегуна». Обострение травмы произошло две недели назад на индивидуальной тренировке. Баскетболист пытался продолжать выступления, несмотря на боль, но был вынужден досрочно завершить встречу с «Детройт Пистонс», после чего уже пропустил четыре матча подряд. На данный момент единственным методом лечения для него является отдых.

По плану «Уорриорз», Карри должен вернуться на площадку 20 февраля, сразу после перерыва на Матч всех звёзд, в игре с «Бостон Селтикс». В случае его возвращения, это совпадёт с дебютом новичка команды Кристапса Порзингиса, который также не играл до паузы из-за лечения травмы ахиллова сухожилия.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
