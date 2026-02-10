Скидки
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Кливленд Кавальерс, результат матча 10 февраля 2026, счет 117:119, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Кливленд» одолел в концовке «Денвер». У Йокича — трипл-дабл, у Митчелла — дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 9 на 10 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс». Гости выиграли встречу со счётом 119:117.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Овертайм
117 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Денвер Наггетс: Браун, Джонс, Строутер, Бейтс, Уотсон, Хардуэй-младший, Браун, Холмс, Йокич, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Джонсон, Пикетт, Мюррэй, Гордон
Кливленд Кавальерс: Харден, Страс, Брайант, Мобли, Меррилл, Шрёдер, Портер, Эллис, Миллер, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Томлин, Аллен, Уэйд, Митчелл

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, набравший 32 очка и 10 ассистов, а также один подбор. Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 22 очка, 14 подборов и 11 результативных передач.

В концовке игры «Кавальерс» уступали три очка, но смогли отыграться и вырвать победу. Этот выигрыш стал для гостей четвёртым подряд, «Наггетс» проиграли четвёртый матч из последних пяти.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
