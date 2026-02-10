«Кливленд» одолел в концовке «Денвер». У Йокича — трипл-дабл, у Митчелла — дабл-дабл

В ночь с 9 на 10 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс». Гости выиграли встречу со счётом 119:117.

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, набравший 32 очка и 10 ассистов, а также один подбор. Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 22 очка, 14 подборов и 11 результативных передач.

В концовке игры «Кавальерс» уступали три очка, но смогли отыграться и вырвать победу. Этот выигрыш стал для гостей четвёртым подряд, «Наггетс» проиграли четвёртый матч из последних пяти.