Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Мемфис Гриззлиз, результат матча 10 февраля 2026, счет 114:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» без Карри и Батлера одолел «Мемфис», отыграв 17 очков отставания
Комментарии

В ночь с 9 на 10 февраля мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 114:113.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 113
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Спенсер - 17, Подзиемски - 16, Сантос - 16, Хорфорд - 16, Муди - 15, Грин - 14, Мелтон - 10, Пэйтон II - 7, Ричард - 3, Порзингис, Пост
Мемфис Гриззлиз: Джером - 19, Джамай - 17, Колдуэлл-Поуп - 15, Хендрикс - 15, Пиппен Мл. - 11, Уэллс - 10, Андерсон - 8, Смолл - 8, Джексон - 6, Кауард - 2, Спенсер - 2, Клейтон-мл

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Мемфиса» Тай Джером, на счету которого 19 очков, три подбора и семь ассистов.

Лидеры «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за повреждения.

По ходу третьей четверти «Голден Стэйт» проигрывал сопернику 17 очков, на первых минутах четвёртой четверти — 15 очков.

