«Голден Стэйт» без Карри и Батлера одолел «Мемфис», отыграв 17 очков отставания

В ночь с 9 на 10 февраля мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 114:113.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Мемфиса» Тай Джером, на счету которого 19 очков, три подбора и семь ассистов.

Лидеры «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за повреждения.

По ходу третьей четверти «Голден Стэйт» проигрывал сопернику 17 очков, на первых минутах четвёртой четверти — 15 очков.