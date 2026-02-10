Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол

Бикерстафф объяснил причину массовой стычки в матче «Детройта» и «Шарлотт»

Бикерстафф объяснил причину массовой стычки в матче «Детройта» и «Шарлотт»
Комментарии

Главный тренер «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстафф прокомментировал массовую стычку во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (110:104), по итогам которой сразу четыре баскетболиста получили удаление.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 24, Болл - 20, Нуппель - 20, Уильямс - 12, Бриджес - 6, Джеймс - 6, Колкбреннер - 6, Грин - 5, Манн - 5, Диабате, Коннотон, Тиллман
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Робинсон - 18, Дюрен - 15, Рид - 12, Харрис - 11, Томпсон - 6, Леверт - 5, Дженкинс - 4, Грин - 4, Стюарт - 2, Сассер, Хаертер

«Наши ребята столкнулись с серьёзными трудностями, но инициаторами происходящего они не были. Сегодня именно не мы первыми переступили грань. Было видно, что соперники действовали на эмоциях, спровоцированных действиями Джейлена Дюрена, и именно они нарушили правила.

Мне очень жаль, что ситуация приобрела столь некрасивый оборот — такого никогда не хочется видеть. Но если в тебя летит удар, ты обязан защищаться. Так и случилось сегодня», — приводит слова Бикерстаффа Detroit Free Press.

Комментарии
