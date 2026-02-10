Бикерстафф объяснил причину массовой стычки в матче «Детройта» и «Шарлотт»

Главный тренер «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстафф прокомментировал массовую стычку во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (110:104), по итогам которой сразу четыре баскетболиста получили удаление.

«Наши ребята столкнулись с серьёзными трудностями, но инициаторами происходящего они не были. Сегодня именно не мы первыми переступили грань. Было видно, что соперники действовали на эмоциях, спровоцированных действиями Джейлена Дюрена, и именно они нарушили правила.

Мне очень жаль, что ситуация приобрела столь некрасивый оборот — такого никогда не хочется видеть. Но если в тебя летит удар, ты обязан защищаться. Так и случилось сегодня», — приводит слова Бикерстаффа Detroit Free Press.