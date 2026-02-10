Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 10 февраля 2026, счет 110:119 регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» без Дончича от проигрыша «Оклахоме» без Шея
Комментарии

В ночь с 9 на 10 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 119:110.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 22, Смарт - 19, Ривз - 16, Ларэвиа - 14, Хэйс - 12, Хатимура - 12, Кеннард - 7, Эйтон - 6, Вандербилт - 2, Смит, Кнехт, Джеймс, Клебер, Тимме, Бафкин, Манон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Джо - 19, Карузо - 17, Холмгрен - 13, Уоллес - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 10, Маккейн - 7, Дорт - 7, Бейхайм, Карлсон, Уиггинс, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал 41-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс — он оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 22 очка, шесть подборов и 10 ассистов.

Словенский разыгрывающий защитник калифорнийцев Лука Дончич пропустил встречу из-за травмы, как и лидер «Оклахомы» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Новости. Баскетбол
