Дабл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» без Дончича от проигрыша «Оклахоме» без Шея

В ночь с 9 на 10 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 119:110.

Самым результативным игроком матча стал 41-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс — он оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 22 очка, шесть подборов и 10 ассистов.

Словенский разыгрывающий защитник калифорнийцев Лука Дончич пропустил встречу из-за травмы, как и лидер «Оклахомы» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер.