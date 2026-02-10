Джеймс Харден забил важный трёхочковый в матче «Денвер» — «Кливленд»

Сегодня, 10 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра закончилась со счётом 119:117 в пользу гостевой команды.

Новоиспечённый защитник «Кливленда» Джеймс Харден сравнял счёт, забросив трёхочковый за 30 секунд до конца — 117:117. Затем защитник Донован Митчелл за 0,9 секунды до финальной сирены реализовал два штрафных, установив окончательный результат встречи.

