МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден забил важный трёхочковый в матче «Денвер» — «Кливленд»

Сегодня, 10 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра закончилась со счётом 119:117 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Браун - 20, Строутер - 20, Мюррэй - 17, Хардуэй-младший - 12, Валанчюнас - 12, Джонсон - 10, Пикетт - 3, Браун - 1, Уотсон, Холмс, Ннаджи
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 32, Харден - 22, Аллен - 22, Тайсон - 16, Меррилл - 9, Томлин - 6, Брайант - 5, Шрёдер - 5, Эллис - 2, Портер, Энаруна, Нэнс, Проктор

Новоиспечённый защитник «Кливленда» Джеймс Харден сравнял счёт, забросив трёхочковый за 30 секунд до конца — 117:117. Затем защитник Донован Митчелл за 0,9 секунды до финальной сирены реализовал два штрафных, установив окончательный результат встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

