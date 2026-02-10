Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Кон Нуппель: хотел успокоить Диабате, знал, что он не причинит мне вреда

Кон Нуппель: хотел успокоить Диабате, знал, что он не причинит мне вреда
Комментарии

Лёгкий форвард и новичок «Шарлотт Хорнетс» Кон Нуппель высказался по поводу массовой потасовки, произошедшей во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (104:110), по итогам которого удаления получили сразу четыре баскетболиста.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 24, Болл - 20, Нуппель - 20, Уильямс - 12, Бриджес - 6, Джеймс - 6, Колкбреннер - 6, Грин - 5, Манн - 5, Диабате, Коннотон, Тиллман
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Робинсон - 18, Дюрен - 15, Рид - 12, Харрис - 11, Томпсон - 6, Леверт - 5, Дженкинс - 4, Грин - 4, Стюарт - 2, Сассер, Хаертер

— Видно, что эта игра была для вас очень эмоциональной, особенно после происшествия в третьей четверти. Как вам удалось абстрагироваться от этого момента, восстановить концентрацию и так здорово вернуться в игру в четвёртой четверти?
— Главное — не зацикливаться на физическом напряжении и решениях судей, а сконцентрироваться на себе и команде, выполнять наш игровой план. Когда мы фокусируемся на своих задачах, мы показываем действительно хороший баскетбол. Но сегодня, к сожалению, нас немного выбили из равновесия посторонние факторы.

— Во время конфликта именно вы пытались разнять игроков и погасить эмоции. Для новичка это говорит о вашем авторитете в команде. О чём вы думали в тот момент?
— Я просто хотел успокоить Муссу [Диабате], знал, что он не причинит мне вреда. Я сделал всё, чтобы предотвратить необдуманные поступки и исключить риск травмы. Хотел, чтобы команда осталась в игре и не потеряла голову, — рассказал Нуппель во время послематчевой пресс-конференции.

Видео: массовая потасовка во время матча НБА с удалением четырёх баскетболистов
Комментарии
