НБА: результаты игр 10 февраля

В ночь на 10 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли посмотреть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 10 февраля:

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 104:110;

«Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» — 118:99;

«Майами Хит» — «Юта Джаз» — 111:115;

«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» — 123:115;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Атланта Хоукс» — 138:116;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 120:94;

«Денвер Наггетс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:118;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гризлизз» — 114:113;

«Портленд Трэйл Блэйзер» — «Филадельфия Сиксерс» — 135:118;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:119.