Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 10 февраля, календарь, таблица

НБА: результаты игр 10 февраля
Комментарии

В ночь на 10 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли посмотреть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 10 февраля:

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 104:110;
«Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» — 118:99;
«Майами Хит» — «Юта Джаз» — 111:115;
«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» — 123:115;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Атланта Хоукс» — 138:116;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 120:94;
«Денвер Наггетс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:118;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гризлизз» — 114:113;
«Портленд Трэйл Блэйзер» — «Филадельфия Сиксерс» — 135:118;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:119.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах
Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android