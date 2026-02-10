Бэйлесс объяснил, как броски Леброна могли изменить итог матча «Лейкерс» — «Оклахома»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Скип Бэйлесс высказался по поводу итогов матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер», где победу праздновала «Оклахома» — 119:110.

«Лейкерс», играя без Луки, имели все шансы одолеть «Оклахому», в составе которой также не было Шея Гилджес-Александера.

Леброн провёл достойную встречу, но в самый важный момент не попал решающий трёхочковый. В итоге его точность с периметра оказалась нулевой — 0 из 4. Только представьте, как мог бы сложиться этот матч, если бы у Леброна пошёл бросок», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети X.