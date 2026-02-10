Бэйлесс объяснил, как броски Леброна могли изменить итог матча «Лейкерс» — «Оклахома»
Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Скип Бэйлесс высказался по поводу итогов матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер», где победу праздновала «Оклахома» — 119:110.
НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 22, Смарт - 19, Ривз - 16, Ларэвиа - 14, Хэйс - 12, Хатимура - 12, Кеннард - 7, Эйтон - 6, Вандербилт - 2, Смит, Кнехт, Джеймс, Клебер, Тимме, Бафкин, Манон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Джо - 19, Карузо - 17, Холмгрен - 13, Уоллес - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 10, Маккейн - 7, Дорт - 7, Бейхайм, Карлсон, Уиггинс, Уильямс
«Лейкерс», играя без Луки, имели все шансы одолеть «Оклахому», в составе которой также не было Шея Гилджес-Александера.
Леброн провёл достойную встречу, но в самый важный момент не попал решающий трёхочковый. В итоге его точность с периметра оказалась нулевой — 0 из 4. Только представьте, как мог бы сложиться этот матч, если бы у Леброна пошёл бросок», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети X.
