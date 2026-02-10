Джей Джей Редик прокомментировал ошибки «Лейкерс» в матче с «Оклахомой»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал итоги своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (110:119).

«Мы хорошо действовали в атаке, задействовали ключевых игроков и добивались нужных нам матчапов. На протяжении всего матча создавали возможности для проходов Остину Ривзу и выгодные ситуации для Леброна Джеймса. Некоторые потери были спровоцированы соперником, но избежать невынужденных ошибок мы вполне могли», — рассказал Редик во время послематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что после этой встречи трёхматчевая победная серия «Лейкерс» завершилась и их баланс теперь составляет 32 победы и 20 поражений.