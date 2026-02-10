Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол

Звезда «Голден Стэйт» Джимми Батлер был успешно прооперирован
36-летний лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер, получивший разрыв передней крестообразной связки правого колена 19 января в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», сегодня успешно перенёс операцию в Лос-Анджелесе. Об этом информирует пресс-служба калифорнийского клуба.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Батлер к настоящему моменту принял участие в 38 матчах. В среднем за встречу американский спортсмен набирал 20 очков, совершал 5,6 подбора и отдавал 4,9 передачи. Джимми выступает за «Голден Стэйт» с февраля 2025 года, когда был обменян из «Майами Хит».

