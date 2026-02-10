Елевич: правильно, что ЦСКА боролся за Тримбла. Чтобы быть на плаву, нужны такие игроки

Заслуженный тренер России Сергей Елевич оценил решение московского ЦСКА продлить контракт с 31-летним американским защитником Мело Тримблом ещё на три года.

«Знаю, что ЦСКА очень долго вёл переговоры по новому контракту Тримбла и клубы Евролиги очень хотели, чтобы он продолжил карьеру у них. Были разговоры, что желал видеть Тримбла в своих рядах греческий «Олимпиакос». Считаю, что он заслуживает новый долгосрочный контракт с ЦСКА, пусть этот контракт и обходится по цене дороже, чем это сейчас было бы в клубе Евролиги.

Это очень хороший игрок, довольно сложно найти баскетболиста с такими качествами: у него прекрасное чувство кольца, он хорош в обыгрыше, в защите здорово действует. Чтобы быть на плаву, ЦСКА нужны такие игроки. Правильно, что клуб за него боролся», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».