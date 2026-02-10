Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елевич: правильно, что ЦСКА боролся за Тримбла. Чтобы быть на плаву, нужны такие игроки

Елевич: правильно, что ЦСКА боролся за Тримбла. Чтобы быть на плаву, нужны такие игроки
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич оценил решение московского ЦСКА продлить контракт с 31-летним американским защитником Мело Тримблом ещё на три года.

«Знаю, что ЦСКА очень долго вёл переговоры по новому контракту Тримбла и клубы Евролиги очень хотели, чтобы он продолжил карьеру у них. Были разговоры, что желал видеть Тримбла в своих рядах греческий «Олимпиакос». Считаю, что он заслуживает новый долгосрочный контракт с ЦСКА, пусть этот контракт и обходится по цене дороже, чем это сейчас было бы в клубе Евролиги.

Это очень хороший игрок, довольно сложно найти баскетболиста с такими качествами: у него прекрасное чувство кольца, он хорош в обыгрыше, в защите здорово действует. Чтобы быть на плаву, ЦСКА нужны такие игроки. Правильно, что клуб за него боролся», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Официально
Мело Тримбл продлил контракт с ЦСКА на три года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android