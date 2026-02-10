Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
«Безумие». Фанаты отреагировали не необычную царапину игрока НБА

Комментарии

Центровой «Милуоки Бакс» Джерико Симс привлёк внимание болельщиков в социальных сетях необычной царапиной, которую заметили во время матча НБА на левой руке баскетболиста. По форме повреждение напоминает букву «T».

Фото: Скриншот

В комментариях под фотографией фанаты выразили удивление: один пользователь предположил, что вертикальная линия — это просто стекающая кровь, а другой шутливо назвал Симса тираннозавром Рекс. Ещё один фанат написал, что это «какое-то безумие».

В нынешнем сезоне НБА Симс к настоящему моменту принял участие в 37 матчах, в которых в среднем набирал 3,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 0,8 передачи.

