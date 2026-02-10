21-летний игрок НБА выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» сообщила, что форвард команды Джонни Фёрфи получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Как добавляет ESPN, 21-летний спортсмен пропустит оставшуюся часть сезона.

Фёрфи получил травму в третьей четверти матча регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» (104:122). После игры баскетболиста доставили в госпиталь в Нью-Йорке, где МРТ подтвердило серьёзность повреждения.

В нынешнем сезоне НБА Фёрви провёл 35 матчей, в которых в среднем набирая 5,1 очка, 4,4 подбора и 1,2 передачи.

Отметим, что за «Индиану» пока не дебютировал центровой Ивица Зубац, который продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

