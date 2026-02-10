Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
21-летний игрок НБА выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

21-летний игрок НБА выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки
Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» сообщила, что форвард команды Джонни Фёрфи получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Как добавляет ESPN, 21-летний спортсмен пропустит оставшуюся часть сезона.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
122 : 104
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Барнс - 25, Барретт - 20, Мамукелашвили - 17, Ингрэм - 13, Куикли - 13, Джексон-Дэвис - 10, Дик - 8, Уолтер - 6, Шид - 6, Мюррей-Бойлс - 2, Мартин - 2, Лоусон, Могбо, Темпл, Баттл
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 18, Хафф - 15, Уокер - 13, Шеппард - 12, Нембард - 10, Макконнелл - 10, Поттер - 8, Джонс - 7, Несмит - 7, Фёрфи - 4, Топпин

Фёрфи получил травму в третьей четверти матча регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» (104:122). После игры баскетболиста доставили в госпиталь в Нью-Йорке, где МРТ подтвердило серьёзность повреждения.

В нынешнем сезоне НБА Фёрви провёл 35 матчей, в которых в среднем набирая 5,1 очка, 4,4 подбора и 1,2 передачи.

Отметим, что за «Индиану» пока не дебютировал центровой Ивица Зубац, который продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

Фото
21-летний игрок получил травму после попытки данка. Карлайл и Халибёртон оказались в шоке

Главные новости дня:

