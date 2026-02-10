Единая лига: расписание матчей 10 февраля

Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 10 февраля

Комментарии

В воскресенье, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей встречи.

Расписание Единой лиги на 8 февраля:

19:00 мск — МБА-МАИ — «Енисей».

После 26 матчей турнирную таблицу возглавляет московский клуб ЦСКА, одержав 24 победы при двух поражениях. Казанская команда УНИКС располагается на второй строчке — 23 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский коллектив «Зенит» (18 побед при девяти поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
