Единая лига: расписание матчей 10 февраля

В воскресенье, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей встречи.

Расписание Единой лиги на 8 февраля:

19:00 мск — МБА-МАИ — «Енисей».

После 26 матчей турнирную таблицу возглавляет московский клуб ЦСКА, одержав 24 победы при двух поражениях. Казанская команда УНИКС располагается на второй строчке — 23 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский коллектив «Зенит» (18 побед при девяти поражениях).