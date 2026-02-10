Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Чемпионат» проводит голосование за звание лучшего игрока 17-й недели Единой лиги

Комментарии

Еженедельно в формате рейтинга «Чемпионат» проводит голосование, в котором определяется лучший игрок последних семи дней в Единой лиге ВТБ.

Во время 17-й недели Единой лиги в голосовании принимают участие Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Джален Рейнольс (УНИКС), Лука Шаманич («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Террелл Картер («Бетсити Парма»).

Героем прошлой недели стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл.

Самым частым игроком, участвовавшим в рейтинге, среди представленных на этой неделе является Картер. На счету бигмена пять попаданий в наше еженедельное голосование. Лидером же среди всех игроков Единой лиги является Тримбл, который семь раз оказывался в рейтинге.

Голосуйте за своего героя:
