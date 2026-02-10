Центровой «Детройта» высказался после массовой драки в матче НБА

Центровой «Детройт Пистонс» Пол Рид высказался о массовой драке в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (110:104). В результате инцидента с площадки были удалены четыре игрока – Джейлен Дюрен («Детройт»), Айзея Стюарт («Детройт»), Майлз Бриджес («Шарлотт») и Мусса Диабате («Шарлотт»).

«Уверен, что каждый хотел вступиться за Дюрена — даже ребята со скамейки. Мы всегда поддерживаем друг друга на все сто тысяч процентов. Но нам нужно играть в баскетбол и выигрывать матчи, поэтому мы не можем все разом сорваться и полезть в это», — сказал Рид после игры во время общения со СМИ.

После удалений Дюрена и Стюарта именно Рид завершал матч на позиции центрового. За 18 минут он набрал 12 очков, сделал три подбора, два перехвата и один блок-шот.

