МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Центровой «Детройта» высказался после массовой драки в матче НБА

Центровой «Детройт Пистонс» Пол Рид высказался о массовой драке в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (110:104). В результате инцидента с площадки были удалены четыре игрока – Джейлен Дюрен («Детройт»), Айзея Стюарт («Детройт»), Майлз Бриджес («Шарлотт») и Мусса Диабате («Шарлотт»).

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 24, Болл - 20, Нуппель - 20, Уильямс - 12, Бриджес - 6, Джеймс - 6, Колкбреннер - 6, Грин - 5, Манн - 5, Диабате, Коннотон, Тиллман
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Робинсон - 18, Дюрен - 15, Рид - 12, Харрис - 11, Томпсон - 6, Леверт - 5, Дженкинс - 4, Грин - 4, Стюарт - 2, Сассер, Хаертер

«Уверен, что каждый хотел вступиться за Дюрена — даже ребята со скамейки. Мы всегда поддерживаем друг друга на все сто тысяч процентов. Но нам нужно играть в баскетбол и выигрывать матчи, поэтому мы не можем все разом сорваться и полезть в это», — сказал Рид после игры во время общения со СМИ.

После удалений Дюрена и Стюарта именно Рид завершал матч на позиции центрового. За 18 минут он набрал 12 очков, сделал три подбора, два перехвата и один блок-шот.

Главные новости дня:

