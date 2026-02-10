Источник: «Лейкерс» будут активно добиваться обмена Адетокунбо в межсезонье

Руководство калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» намерено активно добиваться обмена 31-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грека Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс», в котором на данный момент играет Греческий фрик на позиции форварда, в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает портал Lakers Daily со ссылкой на собственные источники в лиге.

Согласно имеющейся информации, сам Яннис заинтересован в переходе в «Лейкерс». Кроме того, Адетокунбо «всегда хотел играть» с лидером «озёрников», а также четырёхкратным чемпионом НБА американцем Леброном Джеймсом и учиться у него.