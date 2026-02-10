Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: «Лейкерс» будут активно добиваться обмена Адетокунбо в межсезонье

Источник: «Лейкерс» будут активно добиваться обмена Адетокунбо в межсезонье
Комментарии

Руководство калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» намерено активно добиваться обмена 31-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грека Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс», в котором на данный момент играет Греческий фрик на позиции форварда, в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает портал Lakers Daily со ссылкой на собственные источники в лиге.

Согласно имеющейся информации, сам Яннис заинтересован в переходе в «Лейкерс». Кроме того, Адетокунбо «всегда хотел играть» с лидером «озёрников», а также четырёхкратным чемпионом НБА американцем Леброном Джеймсом и учиться у него.

Сейчас читают:
Яннис Адетокунбо стал совладельцем ЖФК «Челси»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android