Во вторник, 10 февраля, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Еврокубок. Расписание матчей на 10 февраля:

20:30 мск — «Паниониос» — «Бешикташ».

21:00 мск — «Шлёнск» — «Цедевита-Олимпия».

22:00 мск — «Тренто» — «Ратиофарм Ульм».

Иерусалимский «Хапоэль» после 17 матчей возглавляет группу А, одержав 13 побед при четырёх поражениях. Второе место занимает турецкий «Бахчешехир» — 11 побед и шесть поражений.

Лидером группы В является французский «Бурк» — 13 побед и четыре поражения в 17 играх. Вторым идёт турецкий «Бешикташ» — 12 побед при пяти поражениях.