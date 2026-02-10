Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 10 февраля

Еврокубок: расписание матчей на 10 февраля
Комментарии

Во вторник, 10 февраля, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Еврокубок. Расписание матчей на 10 февраля:

20:30 мск — «Паниониос» — «Бешикташ».
21:00 мск — «Шлёнск» — «Цедевита-Олимпия».
22:00 мск — «Тренто» — «Ратиофарм Ульм».

Иерусалимский «Хапоэль» после 17 матчей возглавляет группу А, одержав 13 побед при четырёх поражениях. Второе место занимает турецкий «Бахчешехир» — 11 побед и шесть поражений.

Лидером группы В является французский «Бурк» — 13 побед и четыре поражения в 17 играх. Вторым идёт турецкий «Бешикташ» — 12 побед при пяти поражениях.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Эксклюзив
«Могли бы дать фору многим». Сергей Кущенко — о расширении Единой лиги в Европу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android