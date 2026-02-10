Майлз Бриджес рассказал, как дрался один из участников массовой стычки в матче НБА

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес высказался о массовой драке в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» (104:110). В частности, Бриджес коснулся эпизода с центровым соперников Айзеей Стюартом, с которым у него произошла стычка.

«Он действовал агрессивно. Хватал за волосы и вовсе не собирался драться по-настоящему», — написал Бриджес на своей странице в социальных сетях.

Напомним, драка произошла в третьей четверти и привела к массовой потасовке, после которой арбитры удалили четырёх игроков — по два с каждой стороны. Площадку покинули Бриджес и Мусса Диабате («Шарлотт»), а также Стюарт («Детройт») и Джейлен Дюрен («Детройт»).

