Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Большое событие для всей Единой лиги». Ватутин — о продлении контракта ЦСКА с Тримблом

«Большое событие для всей Единой лиги». Ватутин — о продлении контракта ЦСКА с Тримблом
Комментарии

Президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с американским защитником команды Мело Тримблом, срок действия которого рассчитан до 2029 года.

«Большое событие для клуба, и я уверен, что и для всей Единой лиги ВТБ. Пусть это прозвучит нескромно, Мело — лучший игрок лиги, собрал все возможные командные и индивидуальные награды. Абсолютно понятно, что он вызывает большой интерес Евролиги.

Я рад что нам удалось опередить события. Достаточно быстро договорились, Мело комфортно в клубе, с партнёрами, тренером. Таким знаковым подписанием мы хотим продемонстрировать, что ЦСКА с большим оптимизмом смотрит в будущее», — приводит слова Ватутина портал «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Елевич: правильно, что ЦСКА боролся за Тримбла. Чтобы быть на плаву, нужны такие игроки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android