«Большое событие для всей Единой лиги». Ватутин — о продлении контракта ЦСКА с Тримблом

Президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с американским защитником команды Мело Тримблом, срок действия которого рассчитан до 2029 года.

«Большое событие для клуба, и я уверен, что и для всей Единой лиги ВТБ. Пусть это прозвучит нескромно, Мело — лучший игрок лиги, собрал все возможные командные и индивидуальные награды. Абсолютно понятно, что он вызывает большой интерес Евролиги.

Я рад что нам удалось опередить события. Достаточно быстро договорились, Мело комфортно в клубе, с партнёрами, тренером. Таким знаковым подписанием мы хотим продемонстрировать, что ЦСКА с большим оптимизмом смотрит в будущее», — приводит слова Ватутина портал «Матч ТВ».