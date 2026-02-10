Скидки
Главная Баскетбол Новости

Адебайо: «Майами» нужно побеждать соперников, которые сами стараются проиграть

Комментарии

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо поделился мыслями о текущей форме команды. В последнем матче регулярного чемпионата НБА коллектив из Флориды встречался с «Ютой Джаз» и уступил со счётом 111:115.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 115
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Майами Хит: Уиггинс - 26, Адебайо - 23, Якуционис - 20, Митчелл - 12, Фонтеккио - 9, Жакез-мл. - 9, Уэр - 8, Смит - 4, Йович, Ларссон, Гарднер, Янг, Пауэлл
Юта Джаз: Джексон - 22, Маркканен - 17, Бэйли - 16, Филиповски - 16, Сенсабо - 14, Кольер - 13, Нуркич - 10, Уильямс Мл. - 5, Уильямс - 2, Михайлюк, Харклесс, Чьебв, Кончар

«Мы забыли, как последовательно выигрывать матчи. Неважно, это два матча за два дня или четыре игры за пять ночей — мы должны найти способ побеждать. Даже в играх с командами, которые, как можно сказать, стараются проиграть», — сказал Адебайо на пресс-конференции.

Адебайо в матче с «Ютой» оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 11 подборов. Также на его счету пять результативных передач.

