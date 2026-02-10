Адебайо: «Майами» нужно побеждать соперников, которые сами стараются проиграть

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо поделился мыслями о текущей форме команды. В последнем матче регулярного чемпионата НБА коллектив из Флориды встречался с «Ютой Джаз» и уступил со счётом 111:115.

«Мы забыли, как последовательно выигрывать матчи. Неважно, это два матча за два дня или четыре игры за пять ночей — мы должны найти способ побеждать. Даже в играх с командами, которые, как можно сказать, стараются проиграть», — сказал Адебайо на пресс-конференции.

Адебайо в матче с «Ютой» оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 11 подборов. Также на его счету пять результативных передач.

