Адебайо: «Майами» нужно побеждать соперников, которые сами стараются проиграть
Поделиться
Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо поделился мыслями о текущей форме команды. В последнем матче регулярного чемпионата НБА коллектив из Флориды встречался с «Ютой Джаз» и уступил со счётом 111:115.
НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 115
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Майами Хит: Уиггинс - 26, Адебайо - 23, Якуционис - 20, Митчелл - 12, Фонтеккио - 9, Жакез-мл. - 9, Уэр - 8, Смит - 4, Йович, Ларссон, Гарднер, Янг, Пауэлл
Юта Джаз: Джексон - 22, Маркканен - 17, Бэйли - 16, Филиповски - 16, Сенсабо - 14, Кольер - 13, Нуркич - 10, Уильямс Мл. - 5, Уильямс - 2, Михайлюк, Харклесс, Чьебв, Кончар
«Мы забыли, как последовательно выигрывать матчи. Неважно, это два матча за два дня или четыре игры за пять ночей — мы должны найти способ побеждать. Даже в играх с командами, которые, как можно сказать, стараются проиграть», — сказал Адебайо на пресс-конференции.
Адебайо в матче с «Ютой» оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 11 подборов. Также на его счету пять результативных передач.
Сейчас читают:
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
13:03
-
12:31
-
12:05
-
12:04
-
11:53
-
11:37
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:05
-
10:47
-
10:30
-
10:11
-
10:03
-
09:24
-
09:17
-
09:17
-
09:00
-
08:44
-
08:41
-
08:36
-
08:30
-
08:30
-
07:44
-
07:23
-
07:15
-
06:59
-
06:40
-
06:09
-
00:29
-
00:18
- 9 февраля 2026
-
23:26
-
23:17
-
23:00