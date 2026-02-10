Скидки
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Оклахомой»

Леброн Джеймс высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Оклахомой»
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (110:119) отдал должное сопернику.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 22, Смарт - 19, Ривз - 16, Ларэвиа - 14, Хэйс - 12, Хатимура - 12, Кеннард - 7, Эйтон - 6, Вандербилт - 2, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Джо - 19, Карузо - 17, Холмгрен - 13, Уоллес - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 10, Маккейн - 7, Дорт - 7, Бейхайм, Уиггинс, Уильямс

«Хотите, чтобы я сравнил нас с ними? Они — чемпионская команда, а мы — нет. Мы не можем поддерживать нужный уровень энергии и усилий на протяжении всех 48 минут, а они могут. Вот почему они и завоевали чемпионство», — сказал Джеймс в эфире Spetcrum Sportsnet.

В матче с «Оклахомой» 41-летний Леброн провёл на площадке почти 36 минут и за это время оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. Также на счету форварда шесть подборов.

Комментарии
