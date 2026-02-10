Леброн Джеймс высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Оклахомой»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (110:119) отдал должное сопернику.

«Хотите, чтобы я сравнил нас с ними? Они — чемпионская команда, а мы — нет. Мы не можем поддерживать нужный уровень энергии и усилий на протяжении всех 48 минут, а они могут. Вот почему они и завоевали чемпионство», — сказал Джеймс в эфире Spetcrum Sportsnet.

В матче с «Оклахомой» 41-летний Леброн провёл на площадке почти 36 минут и за это время оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. Также на счету форварда шесть подборов.

